Juve | vittoria in amichevole 2-1 con l’Alessandria Buone indicazioni da Kaio Jorge e Arthur

(Di sabato 9 ottobre 2021) Lantus batte2-1 ingrazie ai gol di Maressa e Chibozo, quest’ultimo a segno al 93?. Allegri può certamente sorridere per quanto visto in campo riguardo. I 2 brasiliani, reduci da lunghi infortuni, si sono mossi bene, mettendo minuti nelle gambe e giocando per un’ora, senza accusare fastidi. Era quello l’obiettivo del tecnico bianconero, vedere le risposte da chi ha giocato meno e che può dare una grossa mano al rientro dalle soste dalle Nazionali. Foto: Facebookntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Un'altra vittoria, con l'Alessandria: anche in amichevole, non fa mai male. Un gol di un 2004, Tommaso Maressa, partito titolare, e uno di un 2003, Angel Chibozo. Un'ora di gioco per i brasiliani Kaio Jorge e Arthur. La Juventus ha vinto l'amichevole disputata con l'Alessandria per 2-1: in gol per i bianconeri Maressa e Chibozo. Per l'Alessandria invece rete di Corazza