Il consigliere della Lega Max Bastoni: «Orgoglioso di partecipare alle iniziative dei fascisti» (Di sabato 9 ottobre 2021) Massimiliano Bastoni detto Max è consigliere regionale della Lega e si è candidato (senza successo) alle elezioni comunali di Milano, rimediando 700 voti. Il suo nome compare nell'inchiesta di Fanpage sulla lobby nera di Milano ma lui non sembra preoccupato dai filmati da cui emerge la sua vicinanza con il gruppo "Lealtà Azione" che si ispira ai neonazisti Hammerskin ed è molto attivo a Milano. Proprio loro erano presenti all'inaugurazione del suo comitato elettorale nella sede della onlus, in via Pareto 14. Ieri Bastoni ha annunciato una querela a Corrado Formigli, il conduttore di Piazzapulita che l'ha definito neonazista. E in un colloquio con La Stampa dice di avere registrazioni del giornalista di FanPage: «Dopo un minuto che mi conosceva mi voleva dare 50 mila ...

