Il candidato sindaco dell’Urbe e i sei milioni di «banchieri» (Di sabato 9 ottobre 2021) Le dichiarazioni del candidato sindaco dell’Urbe della destra Michetti, colpiscono per l’infimo livello del suo antisemitismo: per rozzezza metterebbe in difficoltà gli antisemiti di razza. Dunque la tragedia della Shoah, della distruzione degli ebrei d’Europa, progettata dai nazisti con la fattiva collaborazione di tutti i fascisti d’Europa, compresi i fascisti italiani – non il popolo, i fascisti – godrebbe nelle manifestazioni della memoria di soverchia attenzione da parte dei buonisti, rispetto al dramma delle foibe, per la ragione che gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) Le dichiarazioni deldella destra Michetti, colpiscono per l’infimo livello del suo antisemitismo: per rozzezza metterebbe in difficoltà gli antisemiti di razza. Dunque la tragedia della Shoah, della distruzione degli ebrei d’Europa, progettata dai nazisti con la fattiva collaborazione di tutti i fascisti d’Europa, compresi i fascisti italiani – non il popolo, i fascisti – godrebbe nelle manifestazioni della memoria di soverchia attenzione da parte dei buonisti, rispetto al dramma delle foibe, per la ragione che gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GassmanGassmann : “…si ricorda la Shoa perché possedevano le banche…” Michetti , candidato a sindaco di Roma. - gualtierieurope : Le parole di Michetti sulla memoria della Shoah sono molto gravi ed echeggiano pericolosi pregiudizi antisemiti. Ri… - AndreaRomano9 : La“destra moderata”, la “destra di stampo europeo”, la “Meloni come la Merkel” etc. Tutte fantasie. La realtà è che… - MagaMagaoz : RT @ultimenotizie: Polemiche sul candidato sindaco di #Roma del centrodestra #Michetti per un articolo pubblicato su Radio Radio in cui ha… - ultimenotizie : Polemiche sul candidato sindaco di #Roma del centrodestra #Michetti per un articolo pubblicato su Radio Radio in cu… -