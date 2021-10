Ignazio Moser dimagrito dopo l’annuncio dei problemi di salute | “Meno 10 kg”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021)di 10 kg. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e fidanzato di Cecilia Rodriguez pochi giorni fa aveva annunciato ai suoi follower di volersi prendere una pausa dai social per occuparsi di un non meglio specificato malessere del quale non sapeva spiegarsi la causa. “Purtroppo ho dei piccolidiche mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”, aveva spiegato prima di ‘sparire’ da Instagram. Poi, qualche giornoè tornato attivo sui social per rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di. Pur non sapendo ancora spiegare le ...