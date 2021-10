I ‘No green pass’ tornano a Roma e manifestano in Piazza del Popolo: “Non siamo più disposti a fare passi indietro”, poi il vaffa a Draghi (Di sabato 9 ottobre 2021) I manifestanti “No green pass” tornano a Roma a una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo per l’accesso ai luoghi di lavoro, che scatterà il prossimo 15 ottobre. Numerosi i video che circolano sui social a testimonianza di una nutrita partecipazione. In Piazza i manifestanti scandiscono slogan contro il premier Draghi e ribadiscono la volontà di non piegarsi al provvedimento: “Non siamo più disposti a fare passi indietro, oggi gli italiani si riprendono la libertà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) I manifestanti “Nopass”a una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo per l’accesso ai luoghi di lavoro, che scatterà il prossimo 15 ottobre. Numerosi i video che circolano sui social a testimonianza di una nutrita partecipazione. Ini manifestanti scandiscono slogan contro il premiere ribadiscono la volontà di non piegarsi al provvedimento: “Nonpiù, oggi gli italiani si riprendono la libertà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

