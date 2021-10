Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani stacca una ciocca di capelli a Giucas Casella e lui urla: la scena è surreale (Di sabato 9 ottobre 2021) Se esiste una divinità del trash in questo momento sta gongolando. Perché al Grande Fratello Vip è andata in onda una sequenza di eventi che rendono onore alla parola. Tutto è iniziato con l’ennesimo incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro. Separati da un vetro, la showgirl si è lasciata andare ai soliti gesti esasperati quando è arrivato il momento di salutarlo, tanto che Alfonso Signorini, “a una certa”, ha tuonato: “Portatela via”. Cipriani è quindi rientrata nella casa urlando mentre alcuni coinquilini si sono alzati per abbracciarla. Tra loro Giucas Casella che ha cominciato a urlare a sua volta come un ossesso perché Cipriani gli ha tirato i capelli. Lui: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Se esiste una divinità del trash in questo momento sta gongolando. Perché alVip è andata in onda una sequenza di eventi che rendono onore alla parola. Tutto è iniziato con l’ennesimo incontro trae il fidanzato Alessandro. Separati da un vetro, la showgirl si è lasciata andare ai soliti gesti esasperati quando è arrivato il momento di salutarlo, tanto che Alfonso Signorini, “a una certa”, ha tuonato: “Portatela via”.è quindi rientrata nella casando mentre alcuni coinquilini si sono alzati per abbracciarla. Tra loroche ha cominciato are a sua volta come un ossesso perchégli ha tirato i. Lui: ...

