Covid: Orfini, ‘folclore? fascisti esistono e troppi fanno finta di non vederli’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Tutti quelli che minimizzano, che negano, che lo chiamano folclore forse oggi guardando le immagini di Roma dovrebbero scusarsi: i fascisti esistono. Ed esistono anche perché in troppi fanno finta di non vederli”. Così Matteo Orfini del Pd su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Tutti quelli che minimizzano, che negano, che lo chiamano folclore forse oggi guardando le immagini di Roma dovrebbero scusarsi: i. Edanche perché indi non vederli”. Così Matteodel Pd su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Orfini, 'folclore? fascisti esistono e troppi fanno finta di non vederli'... - Biagiothai : Orfini chi? Ma non era morto di covid? Ahhh! purtroppo no! Pazienza, ce ne faremo una ragione! - RobiVil : @lucma66 @Antonel36628575 @info_zampa @FranceskoNew @Davide19663174 @LoGnuSagace @itosettiMD_MBA @svirgola2… - lucma66 : @Antonel36628575 @info_zampa @FranceskoNew @Davide19663174 @LoGnuSagace @itosettiMD_MBA @svirgola2 @RobiVil… - Davide19663174 : @Patriziapattys @svirgola2 @info_zampa @FranceskoNew @LoGnuSagace @itosettiMD_MBA @RobiVil @Antonel36628575… -