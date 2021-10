Cocaina in bagno e mancato controllo del Green Pass | chiusa attività al Prenestino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dellaè stata trovata sul lavandino deldi un’commerciale al. E i clienti, perquisiti dalle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di hashish. Sospesa temporaneamente la licenza del locale, per 15 giorni, al titolare dell’in via della Primavera. La notifica del provvedimento al titolare, a seguito del procedimento amministrativo istruito dal Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata eseguita dal V Distretto. Al locale erano già state contestate sanzioni amministrative per violazione delle norme anti-Covid e relative aldeidei clienti. Leggi anche: Latina. Droga, gioielli e denaro sospetto: arrestato pluripregiudicato 45enne Fiumicino, ...