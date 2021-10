Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 8 ottobre 2021

(Di sabato 9 ottobre 2021)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 4204 spettatori (21.84% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 2641 spettatori (17.00%). Il film John Rambo su Italia1 ha ottenuto 1125 spettatori (5.06%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. ha conquistato 1172 spettatori (5.00%), mentre quello della serie tv Bull ne ha avuti 817 (3.83%); il film Vivere su Rai3 ha conquistato 707 spettatori (3.25%). Su Rete4 la puntata del programma di cronaca Quarto Grado ha interessato ...

Advertising

Chri20841131 : @sticazzimelrose Amore non confrontare i dati di quest anno con l'anno scorso ma guarda solo il trend del 2021, ris… - blogtivvu : Ascolti TV 8 ottobre: Grande Fratello Vip contro Tale e Quale Show, chi ha vinto? I dati auditel della prima serata… - Emanuele4Music : Ascolti tv, venerdì 8 ottobre 2021: Tale e Quale Show (21.8%), Grande Fratello Vip (17%) | Dati Auditel… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 8 ottobre 2021: Tale e quale show, GF Vip, Fratelli di Crozza, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv ieri venerdì 8 ottobre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #venerdì #ottobre #auditel -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

ieri sera, venerdì 8 ottobre 2021: iauditel del GF Vip e di Tale e Quale Show Ennesima sfida innella serata di ieri, 8 ottobre, tra il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso ...Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv ieri venerdì 8 ottobre 2021: i canali Mediaset in ...Ascolti TV 8 ottobre: Grande Fratello Vip 6 contro Tale e Quale Show, chi ha vinto? Ecco i dati auditel della prima serata.“Il Sinodo non è un Parlamento, una indagine su opinioni, è un evento ecclesiale. Protagonista è lo Spirito Santo, senza non c’è Sinodo”. Il Papa presiede un momento di riflessione nell’Aula Nuova del ...