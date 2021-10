Andorra-Inghilterra | lo stadio va a fuoco | la partita è stata a rischio rinvio VIDEO

(Di sabato 9 ottobre 2021) Momenti di grande paura prima delladi qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 tra. E’ scoppiato un incendio all’Estadi Nacional: “Non sono stati segnalati danni personali, solo danni materiali. Il programma continuerà come previsto e lasi svolgerà regolarmente”, ha comunicato un portavoce della Ferdercalcio. E’ stato fondamentale l’intervento dei Vigili del, il fumo aveva raggiunto l’hotel della Nazionale inglese. La situazione è poi tornata alla tranquillità e lapotrà disputarsi regolarmente. Footage of the fire at’s Estadi Nacional ? pic.twitter.com/maMEpuB0TK — Simon Peach (@SimonPeach) October 8, 2021 L'articolo, lo...

... Far Oer Austria e Moldavia Danimarca nel girone F, infine l'intero girone I che ci proporrà infatti, Polonia San Marino e Ungheria Albania. Il programma è davvero intrigante, qui ...Dopo la convocazione in extremis Tammy Abraham è pronto a guidare l'attacco dell'nella partita contro, valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar nel 2022. Secondo quanto riporta Sky Sports, Southgate sarebbe molto sorpreso delle sue prestazioni con la ...Momenti di grande paura prima della partita di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 tra Andorra e Inghilterra. E’ scoppiato un incendio all’Estadi Nacional: “Non sono stati segnalati danni per ...Continua il programma delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione è ormai entrata nella fase decisiva per staccare il pass. La partita più interessante di oggi mette di fronte ...