A Potenza donna salernitana cade dal balcone e muore | ipotesi suicidio

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Indagini sono in corso, a, da parte dei Carabinieri sulla morte di una, di circa 30 anni, morta la notte scorsa dopo essere caduta da unal quarto piano di una palazzina in via Di Giura, nel rione Parco Aurora del capoluogo lucano. In questo momento, l’più accreditata è che la, originaria della provincia di Salerno, si sia suicidata. I Carabinieri del Comando provinciale distanno ascoltando parenti e amici della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 28 ( - 2) di cui nessuno in terapia ... I morti sono tre: a Ferrara un uomo di 68 anni, a Bologna un uomo di 85 anni e a Modena una donna di 100 ...Indagini sono in corso, a Potenza, da parte dei Carabinieri sulla morte di una donna, di circa 30 anni, morta la notte scorsa dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzina in via D ...