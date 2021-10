Via libera alla terza dose di vaccino per fragili e over 60 (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60. Lo comunica il ministero della Salute alla luce delle ultime deliberazioni di EMA. La terza dose - viene precisato - verrà somministrata sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. "Tenuto conto dell'approvazione da parte di Ema sulla somministrazione di una dose del vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer come richiamo di un ciclo vaccinale primario - si legge nella circolare del ministero della Salute - se ne raccomanda tale utilizzo, progressivamente, a favore delle seguenti categorie: soggetti over 80; ... Leggi su agi (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Via(booster) diper idi ogni età e per tutti gli60. Lo comunica il ministero della Saluteluce delle ultime dezioni di EMA. La- viene precisato - verrà somministrata sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. "Tenuto conto dell'approvazione da parte di Ema sulla somministrazione di unadelComirnaty di BioNTech/Pfizer come richiamo di un ciclo vaccinale primario - si legge nella circolare del ministero della Salute - se ne raccomanda tale utilizzo, progressivamente, a favore delle seguenti categorie: soggetti80; ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - ilriformista : Di #malaria muoiono ogni anno più di 260mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni - sole24ore : ?? L’Irlanda dice sì alla #tassa globale sulle #multinazionali. Via libera del governo all’intesa #Ocse per un’aliqu… - TgrRaiMolise : #temperature in discesa in #Molise e a #Campobasso via libera a far ripartire in anticipo gli impianti di riscaldam… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo almeno… -