"Via le scarpe. O è il finimondo": Filippa Lagerback gela Panariello, la "minaccia" su Rai 3 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sempre su Rai 3, ma non da Fabio Fazio (dove è ospite fissa da anni): Filippa Lagerback è ospite di Giorgio Panariello e Marco Giallini che conducono Lui è peggio di me. Una puntata molto ricca con ospiti del calibro di Nek e Alex Britti, oltre allo scrittore e attore Fabio Volo. Filippa è moglie del conduttore Daniele Bossari e non si sottrae all'intervista di Marco Giallini e Panariello. "Se entri in una casa svedese senza toglierti le scarpe può succedere il finimondo", dice scherzando e rispolverando le sue origini nordiche. Ma il siparietto è dietro l'angolo quando Giallini chiede informazioni lessicali s alcuni termini svedesi. "Come si scrive?”, dice scherzando l'attore romano. Ed anche Ficarra e Picone, due straordinari comici siciliani, prendono la palla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sempre su Rai 3, ma non da Fabio Fazio (dove è ospite fissa da anni):è ospite di Giorgioe Marco Giallini che conducono Lui è peggio di me. Una puntata molto ricca con ospiti del calibro di Nek e Alex Britti, oltre allo scrittore e attore Fabio Volo.è moglie del conduttore Daniele Bossari e non si sottrae all'intervista di Marco Giallini e. "Se entri in una casa svedese senza toglierti lepuò succedere il", dice scherzando e rispolverando le sue origini nordiche. Ma il siparietto è dietro l'angolo quando Giallini chiede informazioni lessicali s alcuni termini svedesi. "Come si scrive?”, dice scherzando l'attore romano. Ed anche Ficarra e Picone, due straordinari comici siciliani, prendono la palla ...

