Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 16:10 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Summit viventi in apertura il premier Mario Draghi interviene in video collegamento l’obiettivo finale di fare del 2021 un anno di rinascita dice il premier abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dati di vaccini in tutto il mondo i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi E darti la speranza che la sua fine sia finalmente in vista aggiunge draghi il Summit di oggi un’eccellente opportunità di rafforzare i legami tra il pubblico e il privato ad un multilaterale questo è essenziale conclude il presidente draghi Per assicurare una ripresa robusta equa è sostenibile dalla pandemia per affrontare le altre sfide dei nostri tempi Inclusi i cambiamenti climatici e del 15 ottobre dipendenti della pubblica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Summit viventi in apertura il premier Mario Draghi interviene in video collegamento l’obiettivo finale di fare delun anno di rinascita dice il premier abbiamo somministrato più di 6 miliardi di dati di vaccini in tutto il mondo i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi E darti la speranza che la sua fine sia finalmente in vista aggiunge draghi il Summit di oggi un’eccellente opportunità di rafforzare i legami tra il pubblico e il privato ad un multilaterale questo è essenziale conclude il presidente draghi Per assicurare una ripresa robusta equa è sostenibile dalla pandemia per affrontare le altre sfide dei nostri tempi Inclusi i cambiamenti climatici e del 15 ottobre dipendenti della pubblica ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - marcotravaglio : BALL-OTTAGGI | Ultime notizie dal magico mondo degli esperti [Il mio editoriale di oggi - - LiviaColonnese : Napoli, il Prof. Cappelli fa lezione all’aperto: “Non mi si appelli negazionista e nemmeno no vax perché il tema no… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Antillo. Il gas metano arriva in paese: accesa la prima fiamma) è stato pubblicato su: Tempo St… -