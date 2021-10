Trofeo Yashin, le nomination per il 2021: presenti Donnarumma e Handanovic (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ stato pubblicato oggi l’elenco dei dieci candidati per il Trofeo Yashin 2021, il Pallone d’Oro dei portieri. Nell’elenco sono presenti l’azzurro Gigio Donnarumma e l’interista Samir Handanovic. La lista completa: Thibaut Courtois (Bel/Real Madrid); Gianluigi Donnarumma (Ita/PSG); Ederson (Bra/Manchester City); Samir Handanovic (Slo/Inter); Emiliano Martinez (Arg/Aston Villa); Edouard Mendy (Sen/Chelsea); Keylor Navas (Cri/PSG); Manuel Neuer (Ger/Bayern Munaco); Jan Oblak (Slo/Atletico Madrid); Kasper Schmeichel (Dan/Leicester). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ stato pubblicato oggi l’elenco dei dieci candidati per il, il Pallone d’Oro dei portieri. Nell’elenco sonol’azzurro Gigioe l’interista Samir. La lista completa: Thibaut Courtois (Bel/Real Madrid); Gianluigi(Ita/PSG); Ederson (Bra/Manchester City); Samir(Slo/Inter); Emiliano Martinez (Arg/Aston Villa); Edouard Mendy (Sen/Chelsea); Keylor Navas (Cri/PSG); Manuel Neuer (Ger/Bayern Munaco); Jan Oblak (Slo/Atletico Madrid); Kasper Schmeichel (Dan/Leicester). SportFace.

