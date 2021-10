Traffico Roma del 08-10-2021 ore 12 | 30

Advertising

Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - LuceverdeRoma : ??#Treni linea FL5 Pisa - Roma ?traffico sospeso tra Civitavecchia e Maccarese per l'investimento di una persona tr… - Misellla1 : @unaltraIO @fremo03893514 Paesino in provincia di Varese. La zona è paesaggisticamente bella (laghi e Prealpi), ma… - Elisabetta82 : @FabioFor1 L'altro ieri ho visto che a Roma sono andati a fuoco 30 autobus. Ogni 2x3 blocchi e ingorghi del traffic… - Ed52926520 : RT @erretti42: Buzzi che esulta per il risultato di Roma, quello del “ Ma tu c’hai idea de quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaToday

sospeso sulla linea Fl5- Pisa. Sul posto è stato richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni direttamente coinvolti ...LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani decisamente migliorato ilsu strade ed autostrade della capitale terminate le code sul percorso Urbano della A24 per Teramo e lungo ...Troppi incidenti all’incrocio tra via Arno, il Lungomare Ugo Tognazzi e la Via Litoranea che unisce Torvaianica a Ostia. Un incrocio pericoloso, su una strada che ha già visto molte vittime. Per quest ...Il mezzo è equipaggiato con degli "ultracapacitori" che assicurano una ricarica in soli 10 minuti a capolinea ed un'autonomia di circa 40 ...