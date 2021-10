Taiwan | Cina | Adotteremo ogni misura necessaria per tutelare la nostra sovranità

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Laadotterà 'tutte le misure necessarie per salvaguardare la suae l'integrità territoriale' dopo la notizia di marines statunitensi presenti da un anno aper addestrare in ...

Advertising

ispionline : Martedì 12 ottobre alle 18 parliamo di #TensioniCinaTaiwan Con @aaamigh @berkofsky_axel @LorenzoLamperti… - ilpost : Gli Stati Uniti stanno addestrando l’esercito di Taiwan per resistere a un attacco della Cina - Agenzia_Ansa : Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della dif… - Marilenapas : RT @ilpost: Gli Stati Uniti stanno addestrando l’esercito di Taiwan per resistere a un attacco della Cina - LorenzoLamperti : Oggi anche su @wireditalia sul caso Wikimedia/Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan Cina

Per il ministero degli Esteri cinese, gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere 'l'elevata sensibilità della questione, attenersi al principio dell'unica, interrompere la vendita di armi all'...Lo hanno scritto Wall Street Journal e Reuters, citando funzionari americani: le operazioni militari andrebbero avanti da circa un ...Gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" per le azioni "destabilizzanti" che minano la pace a Taiwan, in seguito all’ invio, da parte della Cina, di un numero record di aerei da guerra verso l ...Taiwan "non cerca il confronto militare, ma farà quello che è necessario per difendere la libertà ed il sistema democratico". Lo dichiara, mentre la tensione con Pechino sembra aver raggiunto un livel ...