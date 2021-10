Strage a Kunduz, decine di morti in moschea (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un attentato suicida ha ucciso decine di fedeli in una moschea sciita di Kunduz, nel nordest dell'Afghanistan, risultando il più sanguinoso dal ritiro della presenza militare internazionale dal Paese. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un attentato suicida ha uccisodi fedeli in unasciita di, nel nordest dell'Afghanistan, risultando il più sanguinoso dal ritiro della presenza militare internazionale dal Paese. ...

