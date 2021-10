Quando la Lega e Fratelli d’Italia approvarono la riforma del catasto che oggi contestano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Correva l’anno 2014. Al governo c’era Matteo Renzi e in ballo c’era, allora come oggi, una riforma del fisco. Alla quale il Parlamento collegò proprio una riforma del catasto dei fabbricati, «al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita». E ad approvarla, ricorda oggi Il Foglio, fu proprio una maggioranza trasversale che comprendeva la Lega e gli esponenti di Fratelli d’Italia. Esattamente l’opposto di quello che accade oggi. Con il dettaglio che quella deLega è l’esatta copia di questa di oggi. Anzi, di più: perché oggi Mario Draghi dice che la revisione non influirà sulla base imponibile dei tributi. All’epoca nessuno promise nulla ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Correva l’anno 2014. Al governo c’era Matteo Renzi e in ballo c’era, allora come, unadel fisco. Alla quale il Parlamento collegò proprio unadeldei fabbricati, «al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita». E ad approvarla, ricordaIl Foglio, fu proprio una maggioranza trasversale che comprendeva lae gli esponenti di. Esattamente l’opposto di quello che accade. Con il dettaglio che quella deè l’esatta copia di questa di. Anzi, di più: perchéMario Draghi dice che la revisione non influirà sulla base imponibile dei tributi. All’epoca nessuno promise nulla ...

