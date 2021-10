Processo Ubi | tutti assolti tranne uno

(Di venerdì 8 ottobre 2021)ad eccezione di Franco Polotti: per l’ex presidente del Consiglio di sorveglianza e di gestione 1 anno e 7 mesi con pena sospesa per un capo d’accusa che riguarda una società a lui riconducibile.Emilio Zanetti, ex presidente del Consiglio di gestione, il banchiere Giovanni Bazoli e l’ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah.

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il tribunale di Bergamo ha assolto il banchiere Giovanni Bazoli, ex presidente di Intesa Sanpaolo, nelBanca, relativo a presunte irregolarità nella gestione dell'istituto di credito. Bazoli è stato assolto per il reato di ostacolo all'autorità di vigilanza ' perchè il fatto non sussiste ' ...attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza delBanca al tribunale di Bergamo , relativo a presunte irregolarità commesse nella gestione della banca poi incorporata da Intesa Sanpaolo. Il procedimento vede imputate 30 persone pi la ...Assolto Giovanni Bazoli. Lo ha stabilito il tribunale di Bergamo per il caso Ubi con il collegio presieduto dal giudice Stefano Storto. Il banchiere era imputato, tra gli altri, nel processo Ubi Banca ...Trenta le persone finite a processo insieme alla banca come persona giuridica ... fra la derivazione bergamasca e quella bresciana, che avrebbe consentito a Ubi di riproporre i vecchi schemi di ...