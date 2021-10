Preservare la durata della batteria con Witty

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le batterie al litio degli smartphone sono tra i componenti che si evolvono meno velocemente rispetto a tutto il resto delle tecnologie. E’ noto a tutti che, con il tempo, solitamente nell’arco di uno o due anni, si deteriorano e perdono la capacità iniziale. Sono in tanti gli utilizzatori che cambianoo si rivolgono L'articolo è apparso per la prima volta su GiardiniBlog

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Preservare durata

Il Mattino

Ritrovo a Riva Ligure in piazza Matteotti (piazza della parrocchiale di San Maurizio),circa ...per l'ambiente che unisce ogni generazione a un passato ricco di storia e tradizioni da'...... occhio implacabile sugli orrori della mafia, perlo sguardo innocente di bambina non ha ... "Nella mia vita è accaduto quel che doveva, dopo una certa sofferenzavent'anni, perché ho ...Nessun danno al patrimonio del sito di Pompei è stato rilevato a seguito del maltempo dei giorni scorsi che ha fatto scattare un’allerta meteo gialla in alcune zone della Campania, ...