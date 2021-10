Per il Cnr, la depenalizzazione della cannabis non incide su consumi frequenti (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Tra i giovani consumatori occasionali, la depenalizzazione del possesso può aumentarne il consumo, mentre restrizioni normative lo possono ridurre. Ma tra gli utilizzatori frequenti a rischio dipendenza le differenti politiche non incidono. "Fondamentali sono informazione e prevenzione". Lo attesta uno studio condotto dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health e basato su dati raccolti tra 300 mila studenti in 20 anni e in 20 paesi. Le politiche in materia di cannabis sono uno degli argomenti più dibattuti a livello globale. In questo contesto si inserisce lo studio dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health, basato sui dati ... Leggi su agi (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Tra i giovani consumatori occasionali, ladel possesso può aumentarne il consumo, mentre restrizioni normative lo possono ridurre. Ma tra gli utilizzatoria rischio dipendenza le differenti politiche non incidono. "Fondamentali sono informazione e prevenzione". Lo attesta uno studio condotto dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health e basato su dati raccolti tra 300 mila studenti in 20 anni e in 20 paesi. Le politiche in materia disono uno degli argomenti più dibattuti a livello globale. In questo contesto si inserisce lo studio dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health, basato sui dati ...

La logistica sulla via dell'idrogeno
Presenti a dibattere l'argomento il CNR per il mondo della ricerca; Biomet come produttore di combustibili alternativi alla benzina e al gasolio; Scania come costruttore di veicoli pesanti; Fercam e ...

Cannabis e adolescenti, come incidono le normative
continua la ricercatrice Cnr - Ifc. 'Tuttavia, tale cambiamento nella percezione di disponibilità è rilevato esclusivamente fra gli utilizzatori occasionali, mentre per i consumatori la capacità di ...

