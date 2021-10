Oggi è un altro giorno, Guillermo Mariotto rivela: “Amavo una donna ma voleva possedermi, mi soffocava. Così ho capito di essere gay” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tra gli ospiti della puntata di Oggi un altro giorno andata in onda Oggi 8 ottobre anche Guillermo Mariotto. Nel salotto di Serena Bortone, il noto stilista si è lasciato andare ad una rivelazione riguardante i primi amori e la scoperta della propria omosessualità: “Tiziana e Pablito mi piacevano nello stesso modo. Fai conto che Tiziana era stata la prima a sviluppare nel quartiere, aveva delle poppe disumane, mi piacevano tanto“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Ho pensato ‘che bello mi piace tutto’, quindi quel momento non fu drammatico, pensai di essere bisessuale. Ma quando Tiziana iniziò a chiedermi qualcosa, perché voleva possedermi, voleva partire con me, questa cosa mi soffocò e capii che non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tra gli ospiti della puntata diunandata in onda8 ottobre anche. Nel salotto di Serena Bortone, il noto stilista si è lasciato andare ad unazione riguardante i primi amori e la scoperta della propria omosessualità: “Tiziana e Pablito mi piacevano nello stesso modo. Fai conto che Tiziana era stata la prima a sviluppare nel quartiere, aveva delle poppe disumane, mi piacevano tanto“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Ho pensato ‘che bello mi piace tutto’, quindi quel momento non fu drammatico, pensai dibisessuale. Ma quando Tiziana iniziò a chiedermi qualcosa, perchépartire con me, questa cosa mi soffocò e capii che non mi ...

Michael Magnesi, il campione mondiale di pugilato a Oggi è un altro giorno: 'Mio padre aveva un tumore, abbiamo lottato e vinto insieme' Michael Magnesi , il campione del Mondo IBO (International Boxing Organization) di boxe , ospite nel salotto di Rai Uno a Oggi è un altro giorno , condotto da Serena Bortone, dichiara che la sua vittoria è frutto di una sfida col padre. ' Tra me e lui c'era una promessa : lui avrebbe sconfitto il cancro purché io non ...

Oggi è un altro giorno, Sandro Giacobbe e il tumore del figlio Andrea: "Il medico mi disse: 'Se…

Avenue de l'Europe Il Consiglio d’Europa ospiterà una serie di sessioni in occasione del Forum dei diritti fondamentali 2021 ibrido l’11 e il 12 ottobre. La Segretaria generale del Consiglio dE ...

