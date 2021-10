Non è l’Arena, Fabrizio Corona: “Gli infermieri mi trovarono seduto sul ce**o mentre mi mangiavo il braccio, come un cannibale”. Massimo Giletti attonito (Di venerdì 8 ottobre 2021) È un quadro raccapricciante quello che Fabrizio Corona ha delineato nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, andata in onda mercoledì sera su La7. L’ex re dei paparazzi, che è stato tra l’altro fermato nelle scorse ore a Genova e denunciato con l’accusa di evasione dai domiciliari, ha letto nello studio di Massimo Giletti il suo memoriale, ripercorrendo i drammatici momenti vissuti qualche mese fa, quando fu ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo la sua resistenza agli agenti che erano andati a prelevarlo a casa per portarlo in carcere. “Chiedo di poter poter fumare in bagno, mi danno l’accendino. Sono controllato da tre uomini della scorta. Mi siedo sul water a torso nudo, con i pantaloni tirati su. Vedo sul mio braccio destro la ferita del giorno prima: due punti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) È un quadro raccapricciante quello cheha delineato nel corso dell’ultima puntata di Non è, andata in onda mercoledì sera su La7. L’ex re dei paparazzi, che è stato tra l’altro fermato nelle scorse ore a Genova e denunciato con l’accusa di evasione dai domiciliari, ha letto nello studio diil suo memoriale, ripercorrendo i drammatici momenti vissuti qualche mese fa, quando fu ricoverato in un ospedale psichiatrico dopo la sua resistenza agli agenti che erano andati a prelevarlo a casa per portarlo in carcere. “Chiedo di poter poter fumare in bagno, mi danno l’accendino. Sono controllato da tre uomini della scorta. Mi siedo sul water a torso nudo, con i pantaloni tirati su. Vedo sul miodestro la ferita del giorno prima: due punti di ...

