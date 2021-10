Nobel per la Pace a Maria Ressa e Dmitry Muratov: “Per i loro sforzi nel proteggere la libertà di espressione e la democrazia” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato, a Oslo, ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov “per i loro sforzi nel proteggere la libertà di espressione, condizione necessaria per salvaguardare la democrazia e una Pace duratura”. Maria Ressa è una giornalista di origini filippine, tra i fondatori del sito Rappler, e negli ultimi anni è stata molto critica nei confronti dei metodi autoritari del presidente filippino Rodrigo Duterte. Anche Dmitry Andreyevich Muratov, tra le penne più influenti di Novaya Gazeta, è noto per avere in più occasioni criticato il presidente russo Vladimir Putin per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premioper la2021 è stato assegnato, a Oslo, ai giornalisti“per inelladi, condizione necessaria per salvaguardare lae unaduratura”.è una giornalista di origini filippine, tra i fondatori del sito Rappler, e negli ultimi anni è stata molto critica nei confronti dei metodi autoritari del presidente filippino Rodrigo Duterte. AncheAndreyevich, tra le penne più influenti di Novaya Gazeta, è noto per avere in più occasioni criticato il presidente russo Vladimir Putin per ...

