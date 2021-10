Nicolato: “Oggi dovevamo fare più gol. Con la Svezia servirà una prestazione migliore” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria odierna contro la Bosnia: “La gara si complica quando crei e non fai gol, abbiamo tanto da imparare. A volte giochiamo in maniera infantile. Prima dei punti dobbiamo essere soddisfatti della prestazione ma dobbiamo migliorarci ancora e dovevamo fare più gol. Oggi è mancato totalmente il cinismo, mi aspetto più cattiveria. Si può sbagliare, ma c’è modo e modo di farlo. Con la Svezia dovremo fare meglio, altrimenti sarà dura”. FOTO: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Paolo, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria odierna contro la Bosnia: “La gara si complica quando crei e non fai gol, abbiamo tanto da imparare. A volte giochiamo in maniera infantile. Prima dei punti dobbiamo essere soddisfatti dellama dobbiamo migliorarci ancora epiù gol.è mancato totalmente il cinismo, mi aspetto più cattiveria. Si può sbagliare, ma c’è modo e modo di farlo. Con ladovremomeglio, altrimenti sarà dura”. FOTO: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

