Muccino: "Mio fratello Silvio non vede me e la famiglia dal 2007. È stato come un lutto" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dagli esordi in tv, passando per il successo del film “L’ultimo bacio” e l’esperienza ad Hollywood, fino al dolore per il distacco dal fratello Silvio. Gabriele Muccino si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. Dopo la gavetta e le prime esperienze cinematografiche, la consacrazione arrivò nel 2001. Muccino ricorda: ?L’Ultimo bacio è stato il film che ha scompaginato, scatenato gli animi. Non era chiaro che etichetta mettermi addosso, non assomigliava a nulla. questa incapacità di capire che tipo di cinema facessi è stato motivo per cui ho avuto molto successo e molti detrattori. Vinse il Sundance, è restato nelle sale per sei mesi, ha incassato 33 miliardi di lire in anni in cui andavano Pieraccioni e Aldo Giovanni e Giacomo ... E ha spinto una nuova ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dagli esordi in tv, passando per il successo del film “L’ultimo bacio” e l’esperienza ad Hollywood, fino al dolore per il distacco dal. Gabrielesi racconta sulle pagine del Corriere della Sera. Dopo la gavetta e le prime esperienze cinematografiche, la consacrazione arrivò nel 2001.ricorda: ?L’Ultimo bacio èil film che ha scompaginato, scatenato gli animi. Non era chiaro che etichetta mettermi addosso, non assomigliava a nulla. questa incapacità di capire che tipo di cinema facessi èmotivo per cui ho avuto molto successo e molti detrattori. Vinse il Sundance, è renelle sale per sei mesi, ha incassato 33 miliardi di lire in anni in cui andavano Pieraccioni e Aldo Giovanni e Giacomo ... E ha spinto una nuova ...

Advertising

HuffPostItalia : Muccino: 'Mio fratello Silvio non vede me e la famiglia dal 2007. È stato come un lutto' - infoitcultura : Muccino: 'Non vedo mio fratello Silvio dal 2007. Non vuole incontrare nemmeno Verdone' - italiaserait : Gabriele Muccino: “Non vedo mio fratello Silvio dal 2007, ho elaborato una sorta di lutto” - napolista : Muccino: «Non vedo mio fratello Silvio dal 2007. Ha fatto terra bruciata intorno a sé» Al CorSera: «Ignora la fami… - SouzaEluam : RT @Corriere: «Mio fratello non ha voluto incontrare me, i miei figli, i miei genitori, mia sorella. Ha fatto terra bruciata. A un certo pu… -