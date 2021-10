Michael Schumacher, le sue ultime parole (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovi dettagli sull'incidente sugli sci del dicembre 2013 che ha stravolto la vita della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher e della sua famiglia. Un incidente che risulta ancor più uno scherzo del destino alla luce delle nuove rivelazioni fatte dalla moglie Corinna Betsch che, per la prima volto dopo quasi otto anni, ha parlato pubblicamente sia delle condizioni attuali del tedesco che del giorno dell'incidente. Nel documentario "Schumacher" prodotto da Netflix che uscirà mercoledì 15 settembre 2021 infatti Corinna rivela le strane sensazioni esternate dal sette volte campione del mondo di Formula 1 il giorno in cui poi è rimasto vittima del tragico incidente sugli sci che ancora oggi lo costringe a vivere sotto costante osservazione da parte dei medici: "Poco prima dell'incidente a Meribel, Michael ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovi dettagli sull'incidente sugli sci del dicembre 2013 che ha stravolto la vita della leggenda della Formula 1e della sua famiglia. Un incidente che risulta ancor più uno scherzo del destino alla luce delle nuove rivelazioni fatte dalla moglie Corinna Betsch che, per la prima volto dopo quasi otto anni, ha parlato pubblicamente sia delle condizioni attuali del tedesco che del giorno dell'incidente. Nel documentario "" prodotto da Netflix che uscirà mercoledì 15 settembre 2021 infatti Corinna rivela le strane sensazioni esternate dal sette volte campione del mondo di Formula 1 il giorno in cui poi è rimasto vittima del tragico incidente sugli sci che ancora oggi lo costringe a vivere sotto costante osservazione da parte dei medici: "Poco prima dell'incidente a Meribel,...

