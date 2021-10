Mani non pulitissime (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un’epoca si sta chiudendo a Milano. E si sta chiudendo male, per almeno alcuni dei suoi protagonisti. Le ultime novità arrivano da Brescia, dopo un passaggio a Roma, ma colpiscono il cuore della procura di Milano. Teatro, per 30 anni, di inchieste che hanno travolto la politica e sconvolto il Paese, anche con intenti moralizzatori. Da Mani Pulite in poi. Questa volta però le Mani messe sotto la lente d’ingrandimento, nel sospetto che qualche macchiolina ci sia, sono quelle di alcuni magistrati. Gli stessi che di quella procura hanno, a vario titolo, fatto la storia. Alla procura di Brescia, che ha concluso le indagini su quattro toghe che lavorano, o hanno lavorato, negli uffici che ancora per poco saranno guidati da Francesco Greco, su queste Mani si concentra qualche sospetto. Francesco Prete, capo dei pm di Brescia, ha infatti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un’epoca si sta chiudendo a Milano. E si sta chiudendo male, per almeno alcuni dei suoi protagonisti. Le ultime novità arrivano da Brescia, dopo un passaggio a Roma, ma colpiscono il cuore della procura di Milano. Teatro, per 30 anni, di inchieste che hanno travolto la politica e sconvolto il Paese, anche con intenti moralizzatori. DaPulite in poi. Questa volta però lemesse sotto la lente d’ingrandimento, nel sospetto che qualche macchiolina ci sia, sono quelle di alcuni magistrati. Gli stessi che di quella procura hanno, a vario titolo, fatto la storia. Alla procura di Brescia, che ha concluso le indagini su quattro toghe che lavorano, o hanno lavorato, negli uffici che ancora per poco saranno guidati da Francesco Greco, su questesi concentra qualche sospetto. Francesco Prete, capo dei pm di Brescia, ha infatti ...

Advertising

FBiasin : La rabbia dei tifosi del #Newcastle, decisamente contrariati per essere finiti nelle mani dei sauditi. 'Pecunia no… - patriziaprestip : Dal Nobel per la letteratura a #AbdulrazakGurnah arriva un messaggio bellissimo: “I migranti sono una ricchezza. F… - isabellarauti : Lo facciamo per l’amore per #Roma, per non consegnare la città nelle mani della sinistra, per cambiare davvero, per… - Nick40411 : RT @CoppiaItalia: Dato che non mi sono sentita desiderata vediamo un un po’ se volete che tolgo le mani ?????? 50 ?? e 30 ?? @Verde1122 @TETT… - BWasowsky : @neXtquotidiano Ce ne vuole di sangue freddo per non mettergli le mani addosso... -

Ultime Notizie dalla rete : Mani non Mani non pulitissime Ora, una volta che questo passaggio - di per sé quantomeno sui generis - c'era stato, l'ex pm di Mani Pulite avrebbe potuto vedersela con l'ufficio di presidenza. Non sottobanco, ma con un atto ...

'Il Paradiso delle signore', le anticipazioni: Ezio ha un sogno ... spera così di mettere le mani sulla lettera che Ravasi ha lasciato alla ragazza. Salvatore ... Vittorio propone ad Anna l'assunzione al Paradiso, ma lei tentenna: lì ci sono troppi ricordi? Agnese non ...

Mani non pulitissime Yahoo Finanza Mani non pulitissime Un’epoca si sta chiudendo a Milano. E si sta chiudendo male. Davigo e tre pm verso il giudizio per i verbali di Amara e il caso Eni ...

Hyundai IONIQ 5: prova su strada col singolo motore elettrico | Video Della IONIQ 5, il crossover 100% elettrico di Hyundai, ve ne ha parlato esaustivamente già Luigi nella sua prova su strada, e poi è stata anche la nostra compagna di avventura che ci ha portato fino a ...

Ora, una volta che questo passaggio - di per sé quantomeno sui generis - c'era stato, l'ex pm diPulite avrebbe potuto vedersela con l'ufficio di presidenza.sottobanco, ma con un atto ...... spera così di mettere lesulla lettera che Ravasi ha lasciato alla ragazza. Salvatore ... Vittorio propone ad Anna l'assunzione al Paradiso, ma lei tentenna: lì ci sono troppi ricordi? Agnese...Un’epoca si sta chiudendo a Milano. E si sta chiudendo male. Davigo e tre pm verso il giudizio per i verbali di Amara e il caso Eni ...Della IONIQ 5, il crossover 100% elettrico di Hyundai, ve ne ha parlato esaustivamente già Luigi nella sua prova su strada, e poi è stata anche la nostra compagna di avventura che ci ha portato fino a ...