Mancini su Meret: “Se in finale fossimo andati sul 3-0, lo avrei fatto giocare” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mancini ha detto chiaramente che avrebbe voluto dare spazio anche a Meret me non ci sono stati i presupposti per farlo giocare. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha detto chiaramente che avrebbe voluto dare spazio anche ame non ci sono stati i presupposti per farlo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gilnar76 : 'Lo volevo schierare all'Europeo', lo scherzo del CT Mancini su Meret: in quale partita #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : 'Lo volevo schierare all'Europeo', lo scherzo del CT Mancini su Meret: in quale partita - zazoomblog : Lo volevo schierare allEuropeo lo scherzo del CT Mancini su Meret: in quale partita - #volevo #schierare… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Mancini: “La sconfitta prima o poi doveva arrivare, Donnarumma migliore… - CalcioNapoli24 : -