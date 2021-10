Advertising

franzrusso : 'Le decisioni che prendiamo oggi influenzano il nostro futuro e dobbiamo essere in grado di interpretare i segnali… - IITalk : Alla @MakerFaireRome con l’app che i ricercatori dell’#IIT stanno sviluppando nell’ambito del progetto europeo… - unisiena : Agritech e sostenibilità, gaming e realtà virtuale, salvaguardia mare >stand @SantachiaraLab @unisiena… - Stefyts64 : RT @fsoglian: ?? @MakerFaireRome - The European Edition 2021 ?? @gabferrieri (@Angi_tech ): « #Innovazione pilastro per rilancio Roma Capit… - infoitscienza : Maker Faire Rome, Eni ancora protagonista -

Ultime Notizie dalla rete : Maker Faire

Eni ancora protagonista aRome. Si rinnova, per l'ottavo anno consecutivo, la partnership con Innova Camera, l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma che organizzaRome - The European ...Al via la nona edizione diRome. La fiera, che vede come main partner Eni, è stata allestita all'interno del Gazometro di Roma. Un'occasione per la multinazionale italiana per far crescere l'area e metterla a ...Maker Faire, Voltaggio (Eni): “Evento al Gazometro per far crescere qui interazioni tra Eni e Start Up” “Eni ospita al Gazometro la nuova edizione di Maker Faire. Lo abbiamo ...Sony al Maker Faire Rome 2021: un evento da vivere in questi giorni come Gold Partner per mostrare soluzioni alternative. La cerimonia d’apertura della IX edizione del Maker Faire Roma si è tenuta ier ...