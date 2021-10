Luca Zaia non si è vaccinato per scelta? Il video tagliato diffuso sui social per disinformare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Riceviamo al numero Whatstapp di Open Fact-checking (+393518091911) un video in cui il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia avrebbe dichiarato di non essersi vaccinato «per scelta». La clip lo ritrae durante una delle consuete dirette per l’aggiornamento sui dati Covid, ma non risulta essere affatto recente. Risulta invece essere stato tagliato ad hoc, affinché si negasse agli utenti di ascoltare le ragioni di tale scelta in un preciso periodo della pandemia. Per la cronaca: Zaia si è vaccinato. Per chi ha fretta La condivisione del video è priva di una data. Il video risale a marzo 2021. Il video risulta tagliato: è stata rimossa intenzionalmente la parte ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Riceviamo al numero Whatstapp di Open Fact-checking (+393518091911) unin cui il Presidente della Regione Venetoavrebbe dichiarato di non essersi«per». La clip lo ritrae durante una delle consuete dirette per l’aggiornamento sui dati Covid, ma non risulta essere affatto recente. Risulta invece essere statoad hoc, affinché si negasse agli utenti di ascoltare le ragioni di talein un preciso periodo della pandemia. Per la cronaca:si è. Per chi ha fretta La condivisione delè priva di una data. Ilrisale a marzo 2021. Ilrisulta: è stata rimossa intenzionalmente la parte ...

