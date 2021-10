LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: la FP1 è pronta a partite, sarà una pista Mercedes o Red Bull? (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.03 Hamilton, dopo la vittoria di Sochi, si è riportato avanti di 2 punti nei confronti del rivale diretto, in una lunga battaglia che, speriamo, si concluderà solamente ad Abu Dhabi. L’inglese confidava di allungare maggiormente in Russia, cercherà di rifarsi in Turchia? 10.00 Mezzora al via della prima sessione di prove libere. Al momento a Istanbul il meteo vede cielo coperto e temperatura attorno ai 17 gradi. 9.57 Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con la CLASSIFICA GENERALE PILOTI 2021 1 Lewis Hamilton GBR Mercedes 246.5 2 Max Verstappen NED RED Bull RACING HONDA 244.5 3 Valtteri Bottas FIN Mercedes 151 4 Lando Norris GBR MCLAREN Mercedes 139 5 Sergio Perez MEX RED Bull RACING HONDA 120 6 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03 Hamilton, dopo la vittoria di Sochi, si è riportato avanti di 2 punti nei confronti del rivale diretto, in una lunga battaglia che, speriamo, si concluderà solamente ad Abu Dhabi. L’inglese confidava di allungare maggiormente in Russia, cercherà di rifarsi in? 10.00 Mezzora al via della prima sessione di prove libere. Al momento a Istanbul il meteo vede cielo coperto e temperatura attorno ai 17 gradi. 9.57 Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con la CLASSIFICA GENERALE PILOTI1 Lewis Hamilton GBR246.5 2 Max Verstappen NED REDRACING HONDA 244.5 3 Valtteri Bottas FIN151 4 Lando Norris GBR MCLAREN139 5 Sergio Perez MEX REDRACING HONDA 120 6 ...

