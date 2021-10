Laura Torrisi | arriva la super intervista Lo comunica direttamente sui social

(Di venerdì 8 ottobre 2021)lacon protagonista. L’attrice lo ha annunciatoattraverso il suo profilo Instagram.ha iniziato la sua carriera al Grande Fratello per poi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

'Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante. Sono stata aperta e chiusa così tante volte che ora non posso più subire così tante operazioni'., ospite sabato 9 ottobre a 'Verissimo' , presenta in anteprima il libro 'P. S. Scrivimi sempre' in cui ripercorre il calvario che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di endometriosi ..., ospite sabato 9 ottobre di Silvia Toffanin a Verissimo , presenterà in anteprima il libro 'P. S. Scrivimi sempre' in cui ripercorre la malattia che l'ha colpita nel 2009, endometriosi .Arriva la super intervista con protagonista Laura Torrisi. L'attrice lo ha annunciato direttamente attraverso il suo profilo Instagram.Laura Torrisi sarà ospite della puntata di sabato 9 ottobre di Verissimo e qui l’attrice racconta la sua battaglia con l’endometriosi, ...