Il talento della Juve giura fedeltà: “Al mercato non ci penso” (Di venerdì 8 ottobre 2021) In casa Juve sono tanti i giocatori sotto osservazione. Lo svedese Kulusevski al momento giura però fedelta ai bianconeri. Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato la Juve è al lavoro per il futuro, è alla ricerca di giovani talenti e valuta quali sono i giocatori della rosa da trattenere. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) In casasono tanti i giocatori sotto osservazione. Lo svedese Kulusevski al momentoperò fedelta ai bianconeri. Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni dilaè al lavoro per il futuro, è alla ricerca di giovani talenti e valuta quali sono i giocatorirosa da trattenere. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Coninews : Il debutto olimpico, il titolo europeo senior e il mondiale under 21. ??? La lunga estate da sogno di Alessandro… - artrigenio : @Edoardoleicorre Siamo in un momento storico della F1 che nn capitava da molto: abbiamo contemporaneamente parecchi… - ricci_asia : RT @HuertDeAuteuil: Mi basterebbe 1/4 della bellezza ed eleganza di Adele, metà del tuo talento e tutti i suoi soldi. - hazel_kth : RT @hazsupremacy: vivere. Amate Harry per la sua musica e il suo talento di trasmettere emozioni, non per la donna che ha affianco o le sce… - MattiaMorbidoni : RT @formichenews: ?? Oggi alle 18 il talento, la forza morale, l’amore per la libertà, il ritratto di #Merkel nel libro di Massimo Nava, Ang… -