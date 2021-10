Grande Fratello Vip 2021, ottava puntata in diretta – La storia di Samy (Di venerdì 8 ottobre 2021) Samy - GF Vip 2021 Il Grande Fratello Vip 2021 arriva all’ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 2021: la diretta minuto per minuto dell’ottava puntata 21.43: Breve anteprima. Scontro Volpe vs Bruganelli 21.47: “Siamo qua, ciao amici”. Signorini dà così il via alla puntata. Saluta subito le opinioniste, “aizzandole” di nuovo per l’ormai noto selfie con Magalli. La Volpe in settimana è tornata sull’argomento in un’intervista e Sonia sbotta: “Il fatto che lei soffra così ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 ottobre 2021)- GF VipIlViparriva all’e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip: laminuto per minuto dell’21.43: Breve anteprima. Scontro Volpe vs Bruganelli 21.47: “Siamo qua, ciao amici”. Signorini dà così il via alla. Saluta subito le opinioniste, “aizzandole” di nuovo per l’ormai noto selfie con Magalli. La Volpe in settimana è tornata sull’argomento in un’intervista e Sonia sbotta: “Il fatto che lei soffra così ...

Advertising

fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - fanpage : Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha cominciato a camminare con un tutore nella Casa. “È la pagina più bella d… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - bagnotrash : Se Maria Teresa dovesse tornare come concorrente a me non importerà più nulla dei nuovi ma proprio nulla dobbiamo p… - gennaro_varone : Grande Fratello vip e il salotto di Barbara D'Urso quest'anno hanno fatto così ?????????? #GFVIPParty #gfvip6 #gfvip #barbaradurso -