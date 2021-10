Fiamme in Città Alta | i vigili del fuoco arrivano dal Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Bergamo. Poteva finire decisamente peggio se non fosse stato per la prontezza deidelche ieri sera prestavano servizio di vigilanza al teatro. Intorno alle 22 è infatti arrivata in centrale una chiamata d’emergenza proveniente da: principio d’incendio in un appartamento di via Tassis. Considerata la conformazione del borgo storico di Bergamo, dove le abitazioni sono una attaccata all’altra, la tempestività dell’intervento era fondamentale per evitare che lesi propagassero anche ad altre unità abitative. Così dal Sentierone è partita una prima squadra didelche, raggiunta, ha circoscritto l’incendio in attesa dei colleghi in arrivo dalla centrale con ...