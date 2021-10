Eutanasia | Brescia M5S | ora si faccia sentire Parlamento | testo in Aula 25 10**

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Con il deposito delle firme in Cassazione si conclude uno straordinario percorso di partecipazione popolare che dimostra quanto sia sentito il tema del fine vita nel Paese. Il MoVimento 5 Stelle ha contribuito a questo percorso, anche con emendamenti che hanno agevolato la raccolta firme e permesso oggi il deposito. Ora anche ildeve farsi. Ilelaborato in commissione è atteso inlunedì 25 ottobre e sono sicuro che i presidenti delle commissioni competenti, Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, lavoreranno in questa direzione”. Così Giuseppe, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... poi sostenuto anche dal presidente M5s Giuseppe. Agli inizi di agosto sono state superate ...piccolo come un ragazzino" ha raccontato a ilfattoquotidiano.it Leggi Anche Referendum...... la legalizzazione della Cannabis, l', per non parlare delle solite spinte pro abortiste e ... "Società si fonda sulla difesa della Vita" Anche a Cazzago San Martino, in provincia di, ...Sono oltre 200 mila le firme raccolte dall'associazione Luca Coscioni per chiedere il referendum sull'eutanasia legale. In piazza Cavour contro i promotori la voce di Mario Adinolfi ...Contestazione da parte di Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, contro il deposito delle firme in Cassazione per chiedere l’eutanasia legale. Adinolfi mentre era in corso l’iniziativa d ...