Eurovision 2022 a Torino: quando si svolge, dove, conduttore e come acquistare i biglietti (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'Eurovision 2022 ha finalmente una location! La Rai ha deciso, la città italiana che ospiterà gli artisti provenienti da tutta Europa è Torino. Grazie alla vittoria dei Maneskin, durante l'edizione di quest'anno a Rotterdam, spetta all'Italia ospitare l'edizione del 2022. Eurovision 2022: dove si svolge, quando, chi è il conduttore Le città in lizza per ospitare gli Eurovision2022 erano diverse ma la Rai ha ufficialmente scelto Torino. La Grand Final si svolgerà al PalaOlimpico (anche conosciuto come PalaAlpitour) una delle arene più gradi d'Italia. La data da cerchiare in rosso è sabato 14 maggio, preceduta dalle semifinali il 10 e ...

