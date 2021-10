Estate in Cilento e Costiera. FS: “In 10 milioni sui nostri treni regionali” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Quasi 10 milioni di persone hanno viaggiato quest’Estate in Campania sui treni regionali di trenitalia (Gruppo FS Italiane), ovvero il 30% di passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2020”. Lo comunica FS Italiane. Nello specifico: “Particolare successo hanno ottenuto, considerati i limiti di capienza imposti dalle norme anti-covid, i servizi ‘Line’ e ‘Link’ che, grazie all’integrazione fra diverse modalità di trasporto (treno+bus o treno+nave), consentono di raggiungere – con l’acquisto di un unico biglietto – anche località non servite da linee ferroviarie. Il crescente numero di persone che hanno scelto di spostarsi con tali servizi conferma il gradimento verso questo tipo di viaggi intermodali che ha permesso di raggiungere con comodità e in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Quasi 10di persone hanno viaggiato quest’in Campania suiditalia (Gruppo FS Italiane), ovvero il 30% di passeggeri in più rispetto allo stesso periodo del 2020”. Lo comunica FS Italiane. Nello specifico: “Particolare successo hanno ottenuto, considerati i limiti di capienza imposti dalle norme anti-covid, i servizi ‘Line’ e ‘Link’ che, grazie all’integrazione fra diverse modalità di trasporto (treno+bus o treno+nave), consentono di raggiungere – con l’acquisto di un unico biglietto – anche località non servite da linee ferroviarie. Il crescente numero di persone che hanno scelto di spostarsi con tali servizi conferma il gradimento verso questo tipo di viaggi intermodali che ha permesso di raggiungere con comodità e in ...

