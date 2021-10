Denis Villeneuve: "È un miracolo se sono sopravvissuto a Blade Runner 2049!" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Denis Villeneuve ammette di essere sopravvissuto per miracolo alla realizzazione di Blade Runner 2049, all'epoca pensava che non avrebbe mai più diretto un film. Denis Villeneuve ricorda con terrore l'esperienza sul set di Blade Runner 2049 sostenendo che è un miracolo se è sopravvissuto al set e se ancora oggi continua a dirigere film. Blade Runner 2049 non ha avuto il successo atteso al box office ed è stato accolto da reazioni contrastanti. Non esattamente un successo per Denis Villeneuve, che ha ripercorso l'esperienza nel corso del podcast di MTV Happy Sad Confused confessando di essere sollevato dal fatto che è ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021)ammette di essereperalla realizzazione di2049, all'epoca pensava che non avrebbe mai più diretto un film.ricorda con terrore l'esperienza sul set di2049 sostenendo che è unse èal set e se ancora oggi continua a dirigere film.2049 non ha avuto il successo atteso al box office ed è stato accolto da reazioni contrastanti. Non esattamente un successo per, che ha ripercorso l'esperienza nel corso del podcast di MTV Happy Sad Confused confessando di essere sollevato dal fatto che è ...

