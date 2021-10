Advertising

VesuvioLive : Covid Campania, bollettino 8 ottobre 2021: +318 casi e 3 decessi - PolverinoVince3 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 318 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 2,09%, giù i ricoveri - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania 318 positivi: sale ancora l'indice del contagio. Tre i decessi ** - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, De Luca: “A giorni immunizzato l'80% della popolazione” - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 318 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 2,09%, giù i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Parla di un dato importate e 'molto significativo, da inorgoglirci', il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social per fare il punto sull'emergenza, durante la quale ha annunciato che 'questa settimana raggiungiamo l''80% di vaccinati con doppia dose ...... da inorgoglirci', il presidente della Regione, Vincenzo De Luca , in diretta Facebook ... APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO, oltre 8 milioni di italiani over 12 ancora senza vaccino.... B20 ...Continua a salire anche se di poco, in Campania, l'indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 318 i casi positivi al Covid su 15.193 test esaminati. Se ieri l'indice di contagio era pari al 2.01% ...Sono state quasi 10 milioni le persone che in Campania hanno viaggiato quest’estate in Campania sui treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), ovvero il 30% di passeggeri in piu’ rispetto all ...