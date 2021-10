Comcast mette ordine in Sky e lancia una tv che spazza via parabola e decoder

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Sky Italian Holdings, perdita 2020 da 2,2 miliardi di euro ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. Sky Italian Holdings, la holding che controlla tutte le attività di Sky in Italia, ha chiuso il bilancio consolidato 2020 con una perdita di 2,23 miliardi di euro. Un rosso che non trova motivazioni in tensioni particolari sul fronte dei costi e dei ricavi, ma che è frutto di una svalutazione della partecipazione in Sky Italia. Infatti, le immobilizzazioni finanziarie di Sky Italian Holdings nel bilancio 2019 erano iscritte al valore di 2,68 miliardi di euro. E comprendevano il 100% di Sky Italia srl (società che a sua volta controlla il 100% di Digital exchange srl, di Sky Italia network service srl e di Telepiù srl), il 100% di Nuova società televisiva italiana srl (in sostanza il canale in chiaro Tv8), e il 60% della casa di produzione e distribuzione Vision distribution spa. Nel ...