Chi è Marco Piccolo, settimo eliminato di Masterchef Italia 10 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Torna il consueto appuntamento della domenica con Masterchef Italia 10, trasmesso in chiaro su Tv8. Il talent show culinario più seguito in Italia è giunto alla sesta settimana, e per i concorrenti le sfide iniziano ad essere sempre più difficili. La missione è sempre quella: convincere i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A dover abbandonare il grembiule bianco durante l'undicesimo episodio è Marco Piccolo. Ha 31 anni ed è nato e cresciuto a Roma. Si è iscritto a Masterchef su consiglio dei suoi amici, e per lui partecipare al talent è stata una rivincita. Il ragazzo ha raccontato di essere molto legato alla sua famiglia e, in particolare, è stato molto unito a suo padre, che purtroppo è scomparso quando Marco aveva circa 20 ...

