Bufera Rai, Cancellato il famoso programma: "Drastica decisione. Ecco chi viene fatto fuori e chi lo sostituisce" (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Rai ha preso la Drastica decisione di tagliare un suo nuovo programma, Voglio essere un mago. Gli ascolti registrati sono stati troppo bassi e deludenti, al punto di interrompere lo show già alla terza puntata. Eppure, la trama sembrava buona. Un Harry Potter tutto italiano e soprattutto reale. Perché se la magia non esiste, esistono persone in grado di farci credere in lei, ogni tanto. Di prestigiatori credibili ne è pieno il mondo, ma diventare tali non è poi così semplice. E un reality dedicato ai ragazzi con questa dote non si era mai visto. Ma il pubblico ha deciso di non dare una possibilità allo show. Un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni varca la soglia di un suggestivo castello pronto a guadagnarsi il Diploma di Mago. Divisi in 3 casate – Volpi Rosse, Piume d'Oro e Abisso Blu – gli apprendisti dovranno ...

