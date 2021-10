Antimafia, due impresentabili alle comunali in Sicilia: uno è candidato sindaco a Mistretta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono due i candidati “impresentabili” alle elezioni comunali in Sicilia del 10 e 11 ottobre (si vota in 43 Comuni), individuati dalla Commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra in base al Codice di autoregolamentazione e alla legge Severino. Uno è Sebastiano “Tatà” Sanzarello, candidato sindaco a Mistretta (Messina), medico, già senatore dell’Udc e vicino all’ex sindaco Liborio Porracciolo, la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni mafiose. La candidatura di Sanzarello, ha spiegato Morra, viola il Codice di autoregolamentazione in quanto risulta a giudizio per concussione – in concorso con altri – per aver intascato, tra il 1999 e il 2004, tangenti per oltre mezzo milione di euro da un ente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono due i candidati “elezioniindel 10 e 11 ottobre (si vota in 43 Comuni), individuati dalla Commissione parlamentarepresieduta da Nicola Morra in base al Codice di autoregolamentazione e alla legge Severino. Uno è Sebastiano “Tatà” Sanzarello,(Messina), medico, già senatore dell’Udc e vicino all’exLiborio Porracciolo, la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni mafiose. La candidatura di Sanzarello, ha spiegato Morra, viola il Codice di autoregolamentazione in quanto risulta a giudizio per concussione – in concorso con altri – per aver intascato, tra il 1999 e il 2004, tangenti per oltre mezzo milione di euro da un ente di ...

Advertising

MeridioNews : Antimafia, sono due gli impresentabili al voto in Sicilia Candidato sindaco a Mistretta e consigliere a Pachino - Lasiciliaweb : Elezioni comunali: in Sicilia due impresentabili L'elenco diffuso dal presidente nazionale dell'Antimafia: ecco chi… - ilSicilia : #Politica #amministrative Amministrative in Sicilia, soltanto due gli ‘impresentabili’ individuati dall’Antimafia… - GeaPilato : RT @PietroCislaghi: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia ha investito due milioni per l'abbattimento delle barriere architetton… - DavideTedesco74 : RT @atbolz: Due nemici che si somigliano tanto, eccessi dell'Antimafia di quella Sicilia che ha cannibalizzato sé stessa dopo le stragi Il… -