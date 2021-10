Amazon Prime Video elimina 15 serie: alcune erano amatissime! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Amazon Prime Video entro il 31 ottobre cancellerà molte serie dalla propria piattaforma in streaming: molte erano amatissime dal pubblico Amazon Prime Video entro il 31 ottobre cancellerà ben 15 serie dal catalogo. Come ben sappiamo il gigante in streaming possiede molti contenuti originali autoprodotti come The Boys e altri invece che sono in affitto. Dunque in tal caso i diritti vengono acquisiti per un determinato periodo di tempo e alla fine si decide se rinnovare o eventualmente farli scadere. Sono molte le ragioni per cui le piattaforme talvolta lasciano scadere i diritti delle serie, film o documentari. Ad esempio qualora quel contenuto non ha prodotto sufficiente audience, oppure pur avendo ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 ottobre 2021)entro il 31 ottobre cancellerà moltedalla propria piattaforma in streaming: molteamatissime dal pubblicoentro il 31 ottobre cancellerà ben 15dal catalogo. Come ben sappiamo il gigante in streaming possiede molti contenuti originali autoprodotti come The Boys e altri invece che sono in affitto. Dunque in tal caso i diritti vengono acquisiti per un determinato periodo di tempo e alla fine si decide se rinnovare o eventualmente farli scadere. Sono molte le ragioni per cui le piattaforme talvolta lasciano scadere i diritti delle, film o documentari. Ad esempio qualora quel contenuto non ha prodotto sufficiente audience, oppure pur avendo ...

Advertising

taesecho : @TEL3PVTHY una volta mentre ero alll'uni stavano registrando una serie per amazon prime e mi volevano come comparsa… - mmaldiniano : @semprefede io: sport di Sky gratis dato che pago già dazn+infinity e prime ebook libri uni in PDF altri: broccoli… - jove1908 : @EmanueleDolce Forse il terzino sinistro più forte di tutti i tempi ma, non mi farei fare il rinnovo di Amazon Prim… - raffaelegi : ??Amazon prime: scopri il servizio ?? - L0VEDBYDREW : RT @JDBITALIANCREW: ?? Vi ricordiamo che @senzalattosi0 e @L0VEDBYDREW per stasera hanno organizzato una serata cinema per poter vedere tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Prime Twitch messo a nudo, diffusi tutti i dati interni, compresi i pagamenti agli Twitch.tv, il popolarissimo sito di streaming video in diretta di proprietà di Amazon, è stato messo a nudo dalla diffusione dei suoi dati e documenti, causata da un suo errore di ...e secondo le prime ...

LOL Surprise! The Movie, su Netflix in streaming da oggi LOL Surprise! The Movie , le fashion doll più amate dalle bambine di tutto il mondo, è disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 8 ottobre 2021 per tutti gli utenti abbonati! Le fashion doll più amate dalle bambine di tutto il mondo saranno le protagoniste di una nuova avventura ...

Amazon Prime: inviare un regalo senza indirizzo Punto Informatico The Manor, recensione: combattere la vecchiaia su Prime Video Il lungometraggio horror di Blumhouse, scritto e diretto da Axelle Carolyn, arriva su Amazon Prime Video dall'8 ottobre.

Justin Bieber: Our World, su Prime Video in streaming da oggi Justin Bieber: One World, il documentario che racconta il suo primo concerto dopo una lunghissima pausa di tre anni, sbarca in streaming da oggi su Amazon Prime Video! Justin Bieber: One World, il doc ...

Twitch.tv, il popolarissimo sito di streaming video in diretta di proprietà di, è stato messo a nudo dalla diffusione dei suoi dati e documenti, causata da un suo errore di ...e secondo le...LOL Surprise! The Movie , le fashion doll più amate dalle bambine di tutto il mondo, è disponibile in streaming suVideo a partire da oggi 8 ottobre 2021 per tutti gli utenti abbonati! Le fashion doll più amate dalle bambine di tutto il mondo saranno le protagoniste di una nuova avventura ...Il lungometraggio horror di Blumhouse, scritto e diretto da Axelle Carolyn, arriva su Amazon Prime Video dall'8 ottobre.Justin Bieber: One World, il documentario che racconta il suo primo concerto dopo una lunghissima pausa di tre anni, sbarca in streaming da oggi su Amazon Prime Video! Justin Bieber: One World, il doc ...