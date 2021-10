Voglio quella faccia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 41 di Vanity Fair in edicola fino al 12 ottobre 2021 Nel film Time di Kim Ki-duk, del 2006, una donna si sottopone a una serie di operazioni di chirurgia estetica per cambiare del tutto il suo volto, sedurre il fidanzato e provare così a se stessa che lui potrebbe innamorarsi anche di un’altra. Ci riesce e questo la getta in una spirale di autodistruzione. Erano gli anni in cui Lacey Wildd, personaggio televisivo americano, si operava su ogni parte del corpo per diventare «una Barbie estrema», con la figlia che si lamentava in tv che la sua vita «girava attorno alle tette di mamma».

Il naso di Scarlett Johansson, le labbra di Angelina Jolie, il «lato B» di J.Lo, e possibilmente il conto in banca di Kylie Jenner. La Gen Z rincorre la «Rich Girl Face», l'ultima tendenza della chir ...«Mi ritengo non fortunato, fortunatissimo. E avrei vergogna di me stesso se non lavorassi. Credo in questa azienda e voglio continuare a contribuire alla sua crescita per il bene di tutti.