Uomini e Donne, pioggia di insulti per un cavaliere: cosa è successo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è stato preso di mira nella giornata di ieri. Andiamo a vedere cos’è successo durante la puntata. Grande casino in studio per un cavaliere (via Screenshot)Nella puntata di Uomini e Donne della giornata di ieri, mercoledì 6 ottobre, uno dei concorrenti è stato vessato di insulti. Infatti stiamo parlando del Trono Over ed il cavaliere in questione è Armando Incarnato. L’uomo ha infatti mostrato a tutti la sua capigliatura, scatenando l’ilarità in studio e sui social. Il nuovo taglio di capelli era del tutto inaspettato e non è piaciuto a nessuno. Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over. Inoltre tra rotture improvvise e flirt che durano un battito di ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 7 ottobre 2021) Undel Trono Over diè stato preso di mira nella giornata di ieri. Andiamo a vedere cos’èdurante la puntata. Grande casino in studio per un(via Screenshot)Nella puntata didella giornata di ieri, mercoledì 6 ottobre, uno dei concorrenti è stato vessato di. Infatti stiamo parlando del Trono Over ed ilin questione è Armando Incarnato. L’uomo ha infatti mostrato a tutti la sua capigliatura, scatenando l’ilarità in studio e sui social. Il nuovo taglio di capelli era del tutto inaspettato e non è piaciuto a nessuno. Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over. Inoltre tra rotture improvvise e flirt che durano un battito di ...

