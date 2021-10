Tutta l’Italia torna bianca da sabato inclusa la Sicilia (Di giovedì 7 ottobre 2021) ll gioco dei colori ha ancora un significato? Per Speranza e soci si! In attesa e nella “speranza” che finisca lo stato d’emergenza (scade il 31 dicembre salvo ennesima ingiustificata proroga) e si dica addio alla covid dipendenza che tanto ha giovato ai sinistri. Da sabato 9 ottobre Tutta l’Italia torna in bianco inclusa la Sicilia, unica Regione in giallo dal 30 agosto scorso. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il cambiamento di colore dell’isola è previsto a partire da sabato, con due giorni d’anticipo rispetto alla “norma”, che prevede i “cambi di colore” nella giornata di lunedì. I Siciliani dicono addio alla mascherina all’esterno nella “speranza” che presto vengano meno obblighi e regole che negano la ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 ottobre 2021) ll gioco dei colori ha ancora un significato? Per Speranza e soci si! In attesa e nella “speranza” che finisca lo stato d’emergenza (scade il 31 dicembre salvo ennesima ingiustificata proroga) e si dica addio alla covid dipendenza che tanto ha giovato ai sinistri. Da9 ottobrein biancola, unica Regione in giallo dal 30 agosto scorso. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il cambiamento di colore dell’isola è previsto a partire da, con due giorni d’anticipo rispetto alla “norma”, che prevede i “cambi di colore” nella giornata di lunedì. Ini dicono addio alla mascherina all’esterno nella “speranza” che presto vengano meno obblighi e regole che negano la ...

matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - virginiaraggi : Congratulazioni al prof. #GiorgioParisi per il conferimento del Premio #Nobel della Fisica 2021. Un prestigioso ric… - pdnetwork : Nei #ballottaggi ci giochiamo una partita tutta nuova. A #Trieste, #Roma, #Torino e in tutti gli altri comuni inter… - TenebraeEt : RT @Principe_dUcria: @TenebraeEt 1. Il Suo commento mi induce anche ad un’altra riflessione, mi scusi per la prolissità: l’Italia è una rep… - Principe_dUcria : @TenebraeEt 1. Il Suo commento mi induce anche ad un’altra riflessione, mi scusi per la prolissità: l’Italia è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta l’Italia Maltempo su tutta l'Italia: piogge, frane e danni Sky Tg24